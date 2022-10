La perfezione di Bolgheri (e un clima che chiede il conto)

Ogni volta che ci approcciamo ai numeri enoici di Bolgheri, la sensazione è quella di avere a che fare con una specie di “paradiso in terra”, dove ogni mossa è quella giusta e dove regna una confortante cristallizzazione dell’eccellenza. Ecco allora i numeri della produzione 2021 (dati Consorzio di Tutela dei Vini Doc Bolgheri, che raccoglie oggi 66 produttori i cui vigneti rappresentano il 98% del totale) a ribadire questa obbiettiva, verrebbe da dire, “kalokagathìa”, ovvero l’incrocio perfetto tra bello e buono. Oltre 7,2 milioni di bottiglie (dai 6,5 milioni nel 2020) per un giro d’affari di 150-170 milioni di euro. Ma anche oltre 98 milioni di euro che, dal “gioco statistico” del confronto tra giacenze di Cantina Italia (dati Ministero delle Politiche Agricole-Icqrf) e valore degli sfusi (dati WineNews) - intorno agli 850 euro ad ettolitro per il Bolgheri Rosso 2021, 1.000 per il biologico, e sui 1.400 euro per il Bolgheri Superiore - sono custoditi nelle cantine bolgheresi. Quest'ultime, capitalizzate - tra vigne ed immobili - sempre secondo i dati del Consorzio, con una redditività che sfiora il 40%. Di più. I vigneti di Bolgheri, la cui età media si aggira sui 16 anni e occupano 1.300 ettari, segnalano che il territorio complessivamente è appena entrato nella sua maturità e la qualità media della produzione delle prossime vendemmie non potrà che continuare a salire. Visti i precedenti non ci sarebbe da dubitarne, ma il riscaldamento climatico è un problema di scottante (parola in questo caso centratissima) di enorme attualità che anche Bolgheri - come tutti i territori del vino - dovrà affrontare, nonostante (ma anche in forza di) le sue performance invidiabili.

