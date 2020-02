Il ristorante La Piazzetta è situato non lontano da Piazza delle Erbe. Passato l'ingresso si scende nel sottosuolo che ospita l'elegante sala in pietra, dove è stata lasciata la colonna originaria al centro della stanza. Il menù si caratterizza per i salumi, di produzione artigianale (il lardo merita da solo il viaggio), la giardiniera in barattolo e un menù incentrato sulla cucina tradizionale non solo veronese, ma della grande madre Padania tout-court. Fegato alla veneziana, stracotti e risotti all'Amarone e l'uso delle nocciole alla piemontese sono alcuni piatti e ingredienti al centro dell'offerta gastronomica. Notevole è la selezione di vini: per le bollicine si spazia tra Alta Langa, Franciacorta, TrentoDoc, Durello e Etna; i bianchi sono rappresentati da una selezione che valica i confini nazionali, per arrivare fino al Sud Africa; i rossi, oltre al peculiare assortimento di vini dal Veneto, comprendono una discreta ed attenta selezione dai territori di Italia, fino all’Argentina.

