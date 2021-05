“La priorità è il sostegno alla ripartenza del fuori casa. Ma tante sfide in Italia ed Ue”

“Dobbiamo far ripartire tutto quello che ruota intorno al consumo di vino. In Europa tante partite aperte: dall’etichettatura dei prodotti alcolici agli strumenti della promozione. In Italia uno dei grandi temi è quello delle certificazione e della sua gestione, da cui ad ora sono escluse le rappresentanze di filiera, ed è un problema, e poi quello, sempre presente e mai risolto della burocrazia. Dobbiamo lavorare sul valore del vino italiano, tutti insieme. E guardare al futuro con ottimismo”.

Copyright © 2000/2021