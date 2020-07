La qualità al ristorante che torna più importante della sicurezza : l’Osservatorio McDonald’s

Tommaso Valle, capo della comunicazione del colosso della ristorazione, nell’incontro con la Fondazione Qualivita: “sostenibilità tema sempre presente, come qualità ed origine dei prodotti”. Tanto che, mentre continua la collaborazione ormai più che decennale con i Consorzi dei prodotti Dop del Belpaese, per la catena di fast-food diventano 100% made in Italy filiere strategiche come quelle dalla carne suina e del latte. “Oggi più che mai i consumatori cercano rassicurazioni sotto ogni aspetto”.

Copyright © 2000/2020