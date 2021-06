La ristorazione ed il turismo ripartono. Ma per il vino è già vera ripresa? Parola alle cantine

Dalla presentazione e degustazione di “Berebene” del Gambero Rosso, la guida dedicata ai vini dal miglior rapporto qualità prezzo, il sentiment di produttori come Zorzettig, Mezzacorona, Le Manzane, Fattoria di Magliano, Su Entu, Villa Matilde Avallone e Valori. Tra pareri più ottimisti e più moderati, ma in generale positivi per una ripartenza del fuori casa ancora parziale, ma decisiva per i produttori del Belpaese.

Copyright © 2000/2021