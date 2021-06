La ristorazione riparte. Ma mancano camerieri e personale. L’allarme di Fipe/Confcommercio

Il vicepresidente Aldo Cursano: “l’incertezza lanciata sul settore da aperture e chiusure ha allontanato molti, perchè senza certezze non si possono fare progetti di vita. Per questo chiediamo al Governo un segnale chiaro: riapriamo oggi per non richiudere mai più, perchè possiamo lavorare in sicurezza. C'è una difficoltà reale: mancano 150.000 lavoratori, di cui 120.000 a tempo indeterminato che hanno cercato altri lavori. Ma i camerieri non si trovano per strada”.

