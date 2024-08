“La Roma Doc cresce in notorietà. Lavoriamo per valorizzare e promuovere il territorio”

A WineNews Rossella Macchia, neo-presidente del Consorzio che tutela la denominazione enoica legata alla Città Eterna. “Il momento del mercato non è brillante per nessuno, ma la percezione del ruolo del Consorzio cresce, insieme alle sue imprese. Di cui vogliamo raccontare storie ed unicità. La ristorazione romana, nostro primo obiettivo, sta rispondendo bene ai nostri vini, ma vogliamo crescere ancora, magari in sinergia con gli altri consorzi del vino del Lazio”.

