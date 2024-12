“La sinergia tra Sana Food e Slow Wine Fair è strategica, e poggia su valori condivisi”

A WineNews Domenico Lunghi, direttore manifestazioni dirette “food & Beverage” di BolognaFiere. Appuntamento dal 23 al 25 febbraio 2025 a Bologna. “Ci sono tante sovrapposizioni nell’approccio, Slow Wine Fair è cresciuta tanto ma ha sempre avuto una maggioranza di cantine bio o in conversione, il Sana è il punto di riferimento per il cibo bio, mettere le due cose insieme per la business community vuol dire molto, è significativo. I due eventi saranno collegati, si entrerà con lo stesso titolo di accesso. Molti operatori internazionali del food service avranno un motivo in più per venire in fiera. E saranno ancora di più, grazie ad Ice. Tra le novità, focus su cibi free-from e veg, che crescono nella ristorazione”.

