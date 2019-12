La sostenibilità incide sempre di più sui consumi wine & food. Ma c’è anche tanta confusione

A WineNews l’analisi di Guendalina Graffigna, direttore EngageMinds Hub dell’Università Cattolica di Milano. “Oggi i consumatori sono molto attenti alla sostenibilità, e sempre di più evitano di comprare prodotti che non considerano sostenibili. Ma cresce il valore economico di cibo e vino prodotti in maniera sostenibile, in Italia e nel mondo, e sarà un trend molto caldo nei prossimi 5 anni. Ma c’è confusione su quello che si pensa sostenibile quello che è davvero la sostenibilità certificata”.

Copyright © 2000/2019