La sostenibilità nei territori del vino come esempio per l’economia italiana: Ermete Realacci

Ermete Realacci, presidente della fondazione Symbola: "La sostenibilità è una frontiera in più che si aggiunge ai tanti valori - territorio, qualità, bellezza - rappresentati dal vino. Le strade sono molte, dal no ai glifosati alle energie rinnovabili. La sfida del futuro, come dimostrano le scelte dell'Unione Europea, è legata alla riduzione delle emissioni di CO2, ma la sostenibilità è anche interpretata dai consumatori come sinonimo di qualità".

