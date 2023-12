La tavola “col botto” e i vini effervescenti a Capodanno metafora della vita che vorremmo

“Capodanno è una tavola “col botto”, per cui vogliamo cibi speciali, vini pregiati e una compagnia eccezionale, per chiudere l’anno nel migliore dei modi e aprire il nuovo con un’impennata della qualità della vita. Anche i vini diventano metafora di una vita effervescente che rievochiamo nei nostri brindisi”. Così, a WineNews, l’antropologa Elisabetta Moro. “Del 2023 spero che ci dimenticheremo la polemica su vino e salute, che non tiene conto di troppi aspetti e del fatto che noi italiani siamo ancora epicurei che bevono vino alla maniera del simposio greco, non per eccedere” (credit: Laura Pietra).

