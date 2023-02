La tutela e la difesa del made in Italy secondo i prodotti-simbolo del suo agroalimentare

Trasparenza e verità; qualità e difesa del nome in Italia e nel mondo; mantenere elevati standard di eccellenza e trasferire al consumatore il legame con il territorio; offrire un prodotto capace di ripagare la fiducia del consumatore, a partire dal packaging. Così si mantiene un’immagine dignitosa e non inflazionata, in Italia e nel mondo, dei prodotti-simbolo del Made in Italy, nel rispetto dei saperi tradizionali e della loro alta qualità, come raccontano Nicola Bertinelli (Parmigiano Reggiano), Stefano Fanti (Prosciutto di Parma), Pier Maria Saccani (Consorzio Bufala Campana) e Federico Desimoni (Aceto Balsamico di Modena).

Copyright © 2000/2023