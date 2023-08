La vendemmia è solo all’inizio ed i prezzi non si muovono. Ma trovare la quadra sarà difficile

Il sentiment di Carlo Miravalle, presidente di Med.&A., Associazione Agenti d’Affari in Mediazione e di Commercio affiliata a Unione Italiana Vini. “Ancora siamo agli inizi e non si fa prezzo di uve e sfusi. Dobbiamo vedere cosa succederà nei prossimi giorni in vigna. Certamente la produzione chiederà prezzi più alti, legittimamente, tra costi di produzione e quantità in calo. Ma sarà difficile che distribuzione e commercio li accettino. Servirà buon senso da parte di tutti, più che mai, perché facciamo tutti parte della stessa filiera”.

