La Vite Turchese - Barolo (CN)

L’Enoteca La Vite Turchese di Barolo, grazie a Stefano Moiso ed Elisabetta Bordi, propone un articolato itinerario enoico che parte dalle bollicine nostrane e francesi, passa per i vini bianchi nazionali e non, per approdare, evidentemente, a tutti i rossi delle Langhe, proseguendo con quelli italiani ed esteri, per finire con i vini dolci, dai passiti allo sherry e i distillati:

COSA VENDE

Encry, Champagne Grand Cru Le Mesnil Sur Oger 2013 - € 102,00

Il fascino dello Champagne declinato da un’anima italiana

Murgo, Metodo Classico Extra Brut Nerello Mascalese 2011 - € 41,00

Il primo spumante etneo che ha saputo diventare un modello

Vincent Girardin, Puligny Montrachet Chardonnay 2017 - € 62,00

Irresistibile varietalità di un terroir nello Chardonnay per eccellenza

Van Volxem, Mosel Riesling Scharzhofberger 2016 - € 52,00

Il Riesling nella sua declinazione teutonica è sempre un vino tutto da bere

Brunnenhof, Alto Adige Chardonnay 2019 - € 23,00

Profilo deciso da vino d’altura per questo bianco altoatesino

Pierluigi Zampaglione, Campania Fiano Don Chisciotte 2019 - € 21,00

È uno dei vitigni bianchi più affascinanti del panorama italico, che sa dare vini intriganti

Fattoi, Brunello di Montalcino 2015 - € 39,00

Solida e verace interpretazione del rosso italiano forse più amato all’estero

Girolamo Russo, Etna Rosso 'A Rina 2018 - € 26,00

I vini di Girolamo Russo non mancano mai di personalità e carattere

Clos Marie, Languedoc Metairies Du Clos V V Pic St. Loup 2015 - € 49,00

Syrah, Carignan e Grenache di incredibile sapore e bevibilità

Clos de Luz, Almahue Carménère Massal 1945 2017 - € 27,00

Dal Cile un’interpretazione del Carménère tutta da scoprire

COSA CONSIGLIA

Principiano, Alta Langa Leonardo 2016 - € 40,00

Freschezza e profondità nel sorso per le bollicine piemontesi per eccellenza

Cascina Gavetta, Langhe Nascetta del Comune di Novello 2019 - € 12,00

Un vino immediato ma non banale dalla godibilissima beva

Marco Porello, Roero Riserva San Michele 2016 - € 28,00

Interpretazione affascinante ed intensa di un Nebbiolo che non ti aspetti

Cascina Roccalini, Barbaresco Roccalini 2017 - € 42,00

Il timbro fresco e fruttato del Barbaresco non delude mai

Paitin, Barbaresco Sorì Paitin Vecchie Vigne Riserva 2010 - € 105,00

Dalla “seconda” denominazione di Langa un rosso complesso e articolato

Mario Marengo, Barolo Brunate 2016 - € 58,00

Un Barolo di stampo moderno ma che non ha dimenticato le lezioni del passato

Scarzello, Barolo Sarmassa Vigna Merenda 2013 - € 64,00

Il Sarmassa Vigna Merenda è costantemente tra i migliori prodotti di questo Cru

Giovanni Manzone, Barolo Gramolere Riserva 2010 - € 107,00

Un’annata interessante che si riverbera in un Barolo complesso e intrigante

Azelia, Barolo Margheria 2016 - € 103,00

Sobriamente moderno l’approccio stilistico di cantina Azelia

Schiavenza, Barolo Prapò 2016 - € 62,00

Tocco tradizionale e austero per il Barolo di casa Schiavenza

