“La vocazionalità? Concetto complesso”. L’altitudine? “Uno dei temi per la viticoltura di domani”

A WineNews, il professor Attilio Scienza e Albino Armani, produttore con la cantina di famiglia e presidente del Consorzio Doc delle Venezie. “Terroir e vocazione sono cose diverse. in Francia, il terroir è equilibrio tra ambiente, vitigno e uomo, ma la vocazione va oltre: è rispetto e profonda conoscenza dei territori”, dice Scienza. La viticoltura d’altura, favorita dal surriscaldamento climatico, “non è il solo tema per il vino del futuro: servono strutture più aperte, capaci di dialogare con le comunità locali, anche per trovare un nuovo equilibrio tra diverse colture”, aggiunge Armani.

