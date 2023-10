L’agricoltura ed il vino italiano del futuro tra intelligenza artificiale, genetica e distintività

A WineNews il pensiero di Ettore Prandini, presidente di Coldiretti. “Usare i dati è fondamentale per alzare la qualità delle nostre produzioni e raccontarla nel mondo. L’intelligenza artificiale può supportare, ma non sostituire, il lavoro dell’uomo. Così come le “Tea”, le nuove tecniche di genoma editing, che ci possono consentire di migliorare la sostenibilità e difendere la tipicità delle nostre produzioni. La Finanziaria? Bene aver mantenuto quanto previsto per l’agricoltura. Sul Pnrr, invece, si può fare di più, soprattutto per le infrastrutture”.

Copyright © 2000/2023