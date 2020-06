L’agroalimentare italiano al centro del “Patto per l’export”: sul piatto 1,4 miliardi di euro

Il Sottosegretario agli Affari Esteri Manlio Di Stefano ospite di Qualivita: “settore fondamentale del made in Italy, capace di trainare gli altri”. Un patto “aperto a nuovi contributi ed ingressi”, e basato su sei pilastri: comunicazione, promozione integrata, commercio digitale, sistema fieristico, formazione/informazione e finanza agevolata. E con misure specifiche per il vino ed il cibo di qualità italiano autentico, come il rifinanziamento della “Settimana della Cucina Italiana nel mondo”.

