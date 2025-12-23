L’arte del Chianti Classico a New York: Bacchantes by Luchadora scelta da “Society of Illustrators”

Da sempre impegnato a valorizzare la cultura e l’identità del territorio, il Consorzio Vino Chianti Classico festeggia un importante riconoscimento internazionale: Bacchantes, opera dell’artista Alessandra Marianelli, in arte Luchadora, è stata selezionata dalla Society of Illustrators di New York per essere esposta all’Annual Exhibition 2025, uno degli eventi più prestigiosi del panorama mondiale dell’illustrazione contemporanea (25 ottobre-24 gennaio). L’opera nasce nel progetto “A(rt) message in a (Chianti Classico) bottle”, promosso dal Consorzio e curato da Francesco Bruni e Giuseppe D’Alia, con l’obiettivo di portare l’arte contemporanea nel territorio del Chianti Classico attraverso grandi bottiglie-scultura reinterpretate da artisti visivi. Un progetto che trasforma uno dei simboli più iconici del vino in una scultura espressiva capace di dialogare con il paesaggio, la storia e l’identità del territorio (vero e proprio distretto del vino e dell’arte contemporanea, come WineNews ha raccontato, in passato, in un video).

In Bacchantes, Luchadora rilegge la vendemmia attraverso un linguaggio pop, vibrante e fortemente contemporaneo. Colori brillanti al quarzo e forme inusuali danno vita a figure femminili monumentali: donne lavoratrici, fiere e consapevoli, che indossano tacchi e abiti simbolo di libertà e autodeterminazione. Un rito antico e profondamente legato alla cultura del vino viene, così, reinterpretato sulla bottiglia-scultura come racconto corale, capace di evocare valori di collettività e partecipazione, oggi più che mai centrali in una società segnata da individualismo ed esclusione.

Alessandra Marianelli, artista fiorentina, vive e lavora a Firenze, e il suo nome d’arte, Luchadora, si ispira alle lottatrici di wrestling messicano, icone di forza espressiva, identità e colore. Un riferimento che riflette pienamente il suo approccio creativo, caratterizzato da forme sinuose, cromie intense e immagini di forte impatto visivo. Attivista per i diritti civili, l’artista sviluppa spesso progetti legati a temi sociali e comunitari, partecipando a iniziative di arte pubblica e collaborando con realtà locali attraverso opere capaci di coinvolgere e dialogare con lo spazio urbano e umano.

La selezione di Bacchantes da parte della Society of Illustrators Annual Exhibition 2025 rappresenta, quindi, non solo un traguardo significativo per Luchadora, ma anche un importante riconoscimento per il progetto culturale promosso dal Consorzio Vino Chianti Classico. Un percorso che continua a dimostrare come il patrimonio vitivinicolo del territorio possa incontrare linguaggi artistici contemporanei di respiro internazionale, rafforzando l’identità del Chianti Classico e la sua capacità di raccontarsi al mondo attraverso nuove forme di espressione.

