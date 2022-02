“Lavoriamo ad azioni rapide a sostegno dell’agroalimentare”: a WineNews Stefano Patuanelli

Il Ministro delle Politiche Agricole: “stiamo chiedendo nuova moratoria sui mutui per i produttori agricoli, servono risorse immediate per l’energia. Non vogliamo che gli imprenditori debbano decidere se pagare i dipendenti, i contributi, la bolletta o i mutui. Il Pnrr prevede 8 miliardi per il settore, tra misure dirette e non. Focus su contratti di filiera, distretti del cibo, agro-energia, meccanizzazione, logistica e a acqua. Vanno risolti definitivamente alcuni dei problemi strutturali del settore”.

