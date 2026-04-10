L’azienda Carpineto (famiglie Zaccheo e Sacchet) ottiene la certificazione di Parità di Genere

Dalla prima capo cantiniera donna alla fine degli Anni Sessanta del Novecento ad oggi che la proprietà è per oltre la metà femminile: la cantina Carpineto, realtà delle famiglie Zaccheo e Sacchet, che mette insieme oltre 300 ettari di vigneto in diverse tenute in tanti territori di pregio della Toscana (da Montepulciano al Chianti Classico, da Montalcino alla Maremma, al Valdarno), ottiene la certificazione sulla Parità di Genere UNI/PdR 125:2022, un riconoscimento che conferma l’impegno concreto dell’azienda nel costruire un ambiente di lavoro equo, inclusivo e rispettoso delle diversità. La certificazione è rilasciata da Dnv, ente internazionale leader mondiale nei servizi di certificazione presente in oltre 100 Paesi. Le aziende del vino in Italia che già hanno già ottenuto la certificazione sono la toscana Donatella Cinelli Colombini, l’umbra Famiglia Cotarella, la toscana Ruffino, la friulana Venica & Venica e la lucana Cantine del Notaio.

L’azienda - tra le più celebrate dalla rivista Usa “Wine Spectator” e presente tante volte nella storica Top 100 della bibbia americana - ha sempre coltivato una naturale sensibilità verso i temi dell’uguaglianza e delle pari opportunità: Caterina Sacchet, “Donna del vino”, produttrice con Antonio Mario Zaccheo, ed enologa, è cresciuta tra vigna e laboratorio d’enologia accanto a suo padre, Giovanni Carlo Sacchet, “rivoluzionario” del Chianti Classico negli Anni Sessanta del Novecento. Uno dei “padri nobili” del rinascimento del vino toscano, tra i pionieri nell’interpretare quel terroir in chiave contemporanea. Tra i filari fin dall’adolescenza, a 14 anni vendemmiava, a 16 i primi assaggi e degustazioni, a 18, appena finito il liceo, si è iscritta a Enologia a Firenze. Entusiasta, appassionata, ma soprattutto molto talentuosa, ha ormai preso lei il testimone e oggi firma tutti i vini di Carpineto, ritrovandosi spesso ai vertici delle classifiche nazionali e internazionali. La certificazione sulla Parità di Genere da parte di Dnv, ente internazionale leader mondiale nei servizi di certificazione presente in oltre 100 Paesi, sarà consegnata a Vinitaly 2026, il 13 aprile, a Caterina Sacchet ed a Francesca Zaccheo.

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