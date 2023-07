Le bevande low alcol e alcol free, come il vino dealcolato, un trend destinato a crescere

“Le bevande low alcol e alcol free, come il vino dealcolato, sono un mondo ancora in nuce, ma le grandi aziende ci stanno lavorando perché è un trend che si svilupperà nei prossimi anni” per l’attenzione dei consumatori alla salute, come dimostrano scelte alimentari verso bio, veg e “free from”. Così, a WineNews, Claudia Castello, Exhibition Manager “Sana”, il Salone internazionale del biologico e del naturale by BolognaFiere (7-10 settembre). “Il futuro è orientarsi su un concetto più ampio di sana alimentazione, incentrata sulla qualità, come quella del biologico certificato”.

