Le bollicine del Franciacorta brillano in Francia, a Parigi, tra Wine Paris e la Senna

Tra business e glamour, il Franciacorta, “unico distretto italiano del vino focalizzato unicamente sullo spumante Metodo Classico”, come ha detto il presidente del Consorzio Franciacorta, Emanuele Rabotti, ha fatto brillare le sue bollicine a Parigi. Tra Wine Paris, con un’expo che ha riunito 30 cantine della denominazione, tra quelle italiane più gettonate (tra i visitatori anche, l’Ambasciatrice d’Italia a Parigi Emanuela d’Alessandro, oltre al Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida), ma anche tra i luoghi più belli della Ville Lumière, con una serata che ha visto “sulla Senna scorrere il Satèn”, tipologia iconica del Franciacorta, con tanti brindisi celebrati da molti ospiti, e non solo del mondo del vino, tra bollicine e sapori navigando nel cuore della capitale francese sul “Bateau Mouche” (come raccontato in questo breve video).

Un modo per celebrare simbolicamente anche i risultati di un 2025 positivo per la denominazione, che ha visto una sostanziale tenuta delle vendite (18,9 milioni di bottiglie, -1% sul 2024), con un prezzo medio di vendita a scaffale rimasto stabile a 24,45 euro a bottiglia, secondo i dati dell’Osservatorio Economico del Franciacorta, ma con un export (che vale il 12,8% delle vendite) in netta crescita, a +5,3% sul 2024.

“Essere stati a Parigi con una rappresentanza così ampia ha per noi un valore che va oltre la singola partecipazione fieristica. Trentacinque anni fa sarebbe stato difficile immaginare Franciacorta protagonista di un evento nella capitale francese: questo - ha detto Emanuele Rabotti - rende evidente il percorso di crescita e di maturazione compiuto dalla denominazione e dall’unione dei produttori nel tempo. Un’evoluzione costruita con continuità, grazie al lavoro condiviso delle cantine, che desidero ringraziare per l’impegno, la visione e la responsabilità con cui hanno contribuito e continuano a contribuire allo sviluppo di Franciacorta e al suo posizionamento internazionale”.

