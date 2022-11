“Le bollicine vino del momento: gli italiani cercano motivi di festa”. Parola di Marino Niola

A WineNews l’antropologo, giornalista e scrittore: “dietro al successo degli spumanti c’è la voglia di trovare motivi a cui brindare anche in un momento di grande incertezza e preoccupazione come questo, che arriva per altro dopo gli anni del Covid. Il rapporto con il cibo? Anche in questa crisi, come sempre, per gli italiani sarà un rifugio. E saranno capaci, ancora una volta, di far quadrare quantità, qualità e diminuzione del potere di acquisto”.

Copyright © 2000/2022