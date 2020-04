L’e-commerce del vino, una rivoluzione destinata a durare anche dopo la crisi di Covid-19

L’emergenza Covid-19 stravolge le abitudini, a partire dagli acquisti, specie di vino, che passano sempre di più per l’online. Una rivoluzione che, probabilmente, resisterà anche al ritorno alla normalità. “Cambiamento che arriva per questioni drammatiche - dice Marco Magnocavallo - ma che durerà, perché sono tantissimi che si approcciano all’e-commerce del vino per la prima volta: sarà un salto di discontinuità. L’online, però, non può salvare il settore, ma può aiutarlo, le cantine però devono cambiare approccio ed aprirsi ai consumatori anche con le vendite dirette, non possono rimanere legate alle catene di approvvigionamento del passato”.

