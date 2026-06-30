Le Langhe del vino, territorio tra i più prestigiosi del mondo, tengono e rilanciano sul futuro

A WineNews le parole di Sergio Germano ed Elisa Spada, vertici del Consorzio di Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, nella degustazione tecnica di “Vigna Gustava” il vino che nasce dai vigneti del Castello di Grinzane Cavour (curato dall’enologo Donato Lanati), che sarà protagonista della grande asta charity “Barolo en primeur”, uno dei format di maggiore successo lanciati in questi anni, insieme a “Grandi Langhe” (oggi sotto l’egida di Piemonte Land, ndr), che potrebbe diventare un progetto “on tour” nei mercati più importanti del mondo.
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