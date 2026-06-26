“Dai campi è nato ciò che ha cambiato l’Italia, dobbiamo essere fieri di essere un Paese agricolo”

L’attore e drammaturgo Stefano Massini a tu per tu con WineNews dialogando di cultura, teatro e poesia e del loro legame con l’agricoltura e il vino: “la cultura del vino è la cultura dei territori, con le loro unicità e specificità. E la storia dell’agricoltura italiana è la storia d’Italia. Perchè siamo un Paese a vocazione agricola e ogni volta che abbiamo svoltato, nel bene e nel male, lo abbiamo fatto partendo dai campi. È dai campi che è nato quello che ha cambiato l’Italia. Per questo siamo un Paese agricolo e dobbiamo esserne fieri”.

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