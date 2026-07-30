Dieta Mediterranea: nuove abitudini alimentari, salutismo e giovani lontani da vino e tradizioni

La dieta mediterranea attraversa, oggi, una fase di grande trasformazione: dai cambiamenti nelle abitudini alimentari alle nuove sensibilità salutistiche fino all’allontanamento dei giovani dal vino e dalla tradizione. Per fare il punto sul tema, a WineNews, ci sono Licia Iacoviello, Professore Ordinario Lum "Giuseppe Degennaro" e direttrice del Dipartimento Ircss Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed, Fabiola Sfodera, docente Sapienza Università di Roma ed esperta di marketing, e Fulvio Orsini, medico biochimico e professore emerito di chimica biologica all’Università di Padova.

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