“Siamo bravi a produrre cibo e vino, non abbiamo limiti. Ma dobbiamo comunicare meglio”. A WineNews, Giovanni Rana, tra i più grandi industriali dell’alimentare italiano, pioniere nella pubblicità, e fondatore, nel 2006, di “Italia del Gusto”, primo Consorzio privato di imprese del settore (per il vino, c’è Terra Moretti) che, insieme, muovono oltre 22 miliardi di euro. “Idea nata per aiutarci, tra piccole aziende, a crescere nel mondo. Dove siamo molto amati, come negli Stati Uniti, quando si parla di vino e cibo. Ma dobbiamo comunicare di più, e meglio, con una pubblicità onesta e pulita. E fare prodotti che siano all’altezza delle aspettative”.

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