A WineNews, Mario Di Paolo, founder studio di design Spazio Di Paolo, che ha firmato il rebranding di Bersano, la storica cantina piemontese guidata da Federico Orione, custode della “bottiglia napoleonica”, in “un mercato in evoluzione in cui vediamo grandi opportunità”, spiega. “Oggi entriamo in un momento storico dove il packaging ha un ruolo estremamente importante, per la pluralità di prodotti sul mercato e la necessità di essere attrattivi verso i nuovi consumatori”, dice Di Paolo, per il quale l’Italia del vino “ha enormi possibilità: si è evoluta ed è portatrice di bellezza”.

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