Il Parmigiano Reggiano è “un pezzo di Emilia, ed è molto di più di un pezzo di formaggio”

A WineNews, Nicola Bertinelli, Presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano, da Palazzo Chigi, dove è stato premiato tra i “Maestri dell’Arte della Cucina Italiana”: “ricordo quando papà faceva un doppio lavoro per arrivare a fine mese e mi chiedevo come mai un prodotto come il Parmigiano non era in grado di valorizzare il latte. Oggi è il territorio dove si valorizza di più al mondo. Ma dobbiamo raccontarlo di più nel mondo: in Usa pensano che sia Parmesan con la bandierina italiana. È un prodotto straordinario, che vuol dire anche tanto lavoro e presidio dei territori”.

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