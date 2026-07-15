“Dobbiamo continuare a fare bene al nostro mestiere, e a fare bene al made in Italy, con il vino”

A WineNews, Piero Antinori, “Maestro dell’Arte della Cucina Italiana” per “l’Arte Vitivinicola” del 2026, premiato oggi a Palazzo Chigi. “A volte non ci rendiamo conto di quanto i prodotti enogastronomici, e il vino in particolare, sostengano la reputazione del nostro Paese. Un ricordo particolare? Quando nel 1997 il nostro Solaia fu considerato il miglior vino al mondo da “Wine Spectator”, perchè fu il primo vino italiano ad avere questo riconoscimento, e perchè fu un anno in cui veramente il vino italiano iniziò ad essere riconosciuto come tra i migliori al mondo. E quando da giovane, a mio padre, dissi che avremmo recuperato il gap con i grandi vini di Francia …”

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