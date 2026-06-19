“Dobbiamo cominciare a parlare di vino anche in una forma più ludica, attrattiva e semplice”

A WineNews, lo storico della gastronomia Luca Cesari, per il quale il riconoscimento Unesco della cucina italiana “è un punto di partenza, non di arrivo” e “per il vino non è sufficiente: in questo momento ha un grande problema generazionale, strutturale e di mercato per i prezzi fatti quando aveva un certo valore, ma che si tende a mantenere anche se il mondo è cambiato. Deve iniziare a scendere a compromessi e se ne deve parlare anche in una forma più ludica, attrattiva e semplice. Con pasta e pizza è un’icona della tavola italiana, la cui fortuna sono stati proprio i tempi che cambiano”.

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