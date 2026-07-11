“Il turismo del vino e del cibo sono le forme di turismo che hanno più potenziale di crescita”

“Nel 2026 il turismo in Italia è aumentato del +4,5%. Come avevamo ipotizzato, anche gli europei, nello scenario mondiale, preferiscono il nostro Paese a mete extra-Ue”. Lo ha detto, a WineNews, il Ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, nel lancio di “Vinitaly & the City - Calabria in Wine” 2026 (Sibari, 17-19 luglio, e Reggio Calabria, 8-9 agosto). “Il turismo del vino e del cibo italiano si raccontano bene al mondo, tanto che oggi valgono 3 miliardi di euro, e sono le forme di turismo che hanno più potenziale di crescita e su cui intendiamo lavorare: sono un giacimento d’oro”.

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