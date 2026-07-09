“I numeri del vino italiano non sono incoraggianti: dobbiamo fare più promozione nel mondo”

A WineNews, Matteo Zoppas, presidente Ita - Italian Trade Agency: “dobbiamo recuperare in Usa, con azioni mirate, come Vinitaly.Usa, di scena a New York in ottobre, e compensare lavorando su altri mercati, anche grazie alle risorse aggiuntive che il Governo ci ha dato. La fase è difficile, e proprio per questo dobbiamo aumentare la pressione promozionale. Sul 2026 difficile fare previsioni, perchè i dazi ed il cambio euro dollaro, al di là degli Usa, hanno cambiato lo scenario in tanti Paesi. Siamo cautamente ottimisti, però, grazie alla resilienza dei produttori italiani, e all’attenzione delle istituzioni per il settore”.

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