Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette
Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette

L'Intervista

“Il riconoscimento Unesco? Per tutelare la cucina italiana vanno difese le materie prime”

Tradizioni da salvaguardare e cultura della spesa, la ristorazione e il vino. A WineNews il “Gastronauta” Davide Paolini, giornalista e scrittore

“Per tutelare la cucina italiana non serve il riconoscimento Unesco, ma vanno difese le materie prime. A cominciare dalla difesa dei negozi di vicinato, delle gastronomie e rosticcerie, perché loro sono i primi che puntano alla salvaguardia del nostro prodotto. Oggi non c’è più cultura neanche nel fare la spesa: le persone vanno al supermercato e comprano cose incredibili. Il vino? Tra i motivi del calo dei consumi anche i ricarichi eccessivi al ristorante”. Le riflessioni a WineNews del “Gastronauta” Davide Paolini, giornalista e scrittore.

Copyright © 2000/2026

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026

TAG: CUCINA ITALIANA, CULTURA DELLA SPESA, DAVIDE PAOLINI, NEGOZI DI VICINATO, PRODOTTO, RICONOSCIMENTO UNESCO

Altri articoli