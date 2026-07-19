“Nonostante i molti sforzi, il lavoro agricolo non è ancora sufficientemente attrattivo”

WineNews è con Roberto Caponi, dg Confagricoltura: “le aziende trovano difficoltà nel reperire manodopera disponibile e formata. Nonostante gli sforzi, il lavoro agricolo non è ancora abbastanza attrattivo. Così le aziende si rivolgono a società esterne che forniscono servizi in agricoltura che, talvolta, creano difficoltà dal punto di vista della regolarità. Il caporalato? Non è un fenomeno generalizzato, ma riguarda alcune aree e realtà: serve un’attività ispettiva mirata e servono strumenti, dai trasporti nelle aree rurali ad un sistema di collocamento, che funzionino”.

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