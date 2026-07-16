All’agricoltura europea serve una Pac “forte, con più risorse e senza rinazionalizzazione”

WineNews è con il presidente Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, incontrato a Roma nel talk con il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Per garantire il giusto reddito all’agricoltore “non esiste una soluzione unica: chiarezza dell’informazione al consumatore e valorizzazione dei prodotti 100% italiani, nuovi modelli e contratti di filiera e soluzioni a livello europeo”. Agricoltura europea che ha bisogno di una Pac “forte, finanziata con più risorse, senza allargamenti all’Ucraina agricola, da considerarsi separatamente, e senza rinazionalizzazione”.

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