Bollicine tutto l’anno: dalla Franciacorta, racconto del fenomeno esploso negli ultimi 30 anni

Dalla Franciacorta, WineNews racconta il fenomeno delle “bollicine tutto l’anno”, esploso negli ultimi 30 anni con la destagionalizzazione e lo sdoganamento a tutto pasto di questo “vino contemporaneo”, vero “medium” della convivialità. Con gli chef Massimo Bottura e Antonio Mellino, Emanuele Rabotti (Consorzio Franciacorta), Vittorio Moretti (Bellavista), Maurizio Zanella (Ca’ del Bosco), Arturo Ziliani (Guido Berlucchi), Silvano Brescianini (Barone Pizzini), Francesca Faccoli (Faccoli), Francesca Paladin (Castello Bonomi) e El Bekér Fabrizio Nonis, dal “Festival Franciacorta in Cantina”.

