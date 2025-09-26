Vernaccia 175x100 manchette
Video

Bollicine tutto l’anno: dalla Franciacorta, racconto del fenomeno esploso negli ultimi 30 anni

A WineNews, le voci degli chef Massimo Bottura e Antonio Mellino, dei produttori, del Consorzio e degli eno-appassionati di un “vino contemporaneo”

Dalla Franciacorta, WineNews racconta il fenomeno delle “bollicine tutto l’anno”, esploso negli ultimi 30 anni con la destagionalizzazione e lo sdoganamento a tutto pasto di questo “vino contemporaneo”, vero “medium” della convivialità. Con gli chef Massimo Bottura e Antonio Mellino, Emanuele Rabotti (Consorzio Franciacorta), Vittorio Moretti (Bellavista), Maurizio Zanella (Ca’ del Bosco), Arturo Ziliani (Guido Berlucchi), Silvano Brescianini (Barone Pizzini), Francesca Faccoli (Faccoli), Francesca Paladin (Castello Bonomi) e El Bekér Fabrizio Nonis, dal “Festival Franciacorta in Cantina”.

TAG: BOLLICINE, CONSORZIO FRANCIACORTA, CONVIVIALITA', DESTAGIONALIZZAZIONE, FESTIVAL FRANCIACORTA IN CANTINA, FRANCIACORTA, TUTTO PASTO

