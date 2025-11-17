Vernaccia 175x100 manchette
Video

Franciacorta, “io sono, se noi siamo”: l’importanza di fare squadra nei territori del vino italiano

A WineNews, il Consorzio Franciacorta e le sue griffe (da MonteRossa a Bosio, Barone Pizzini, Ca’ del Bosco, Bellavista, Berlucchi, Paladin e Faccoli)

62 km: è la distanza dal Duomo di Milano, tra le bellezze d’Italia, alla Franciacorta, tra i territori del vino più in ascesa, grazie alle bollicine del Franciacorta, riferimento qualitativo della spumantistica italiana, e motore di enoturismo, grazie ad una visione unitaria e comunitaria. Lo raccontano, a WineNews, Emanuele Rabotti (Consorzio Franciacorta, Monte Rossa), Cesare Bosio, Silvano Brescianini (Barone Pizzini), Maurizio Zanella (Ca’ del Bosco), Massimo Tuzzi (Bellavista), Arturo Ziliani (Guido Berlucchi), Francesca Paladin (Castello Bonomi) e Francesca Faccoli.

TAG: BARONE PIZZINI, BELLAVISTA, BOLLICINE, BOSIO, CA' DEL BOSCO, CASTELLO BONOMI, CONSORZIO FRANCIACORTA, ENOTURISMO, FACCOLI, FRANCIACORTA, GUIDO BERLUCCHI, MONTE ROSSA, PALADIN

