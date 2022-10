Le Vigne di Silvia, Toscana Igt Cabernet Franc Itinerante 2019

Appesi gli scarpini al chiodo, Silvia Fuselli, ex calciatrice 2 volte vincitrice della Coppa Italia e 6 volte della Supercoppa Italiana, con 53 presenze in Nazionale e 11 reti, senza contare quelle che hanno fatto vincere squadre come Torres, Verona e Brescia per un totale di 5 scudetti, ha intrapreso, dal 2014, la vita della produttrice di vino a Bolgheri, con le sue prime etichette sugli scaffali nel 2017. A lavorare con lei i quattro ettari a vigneto in biologico la sorella Stefania (agronoma) per quella che è, in realtà, un’azienda di famiglia (c’è anche lo zampino di babbo Carlo e di mamma Lavinia). Evidentemente, pochi dubbi sulle varietà allevate e cioè quelle “classiche” dell’areale: Vermentino, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, da cui si ricavano un Bolgheri Bianco, un Bolgheri Rosso e un Igt. Ed è proprio quest’ultimo l’oggetto del nostro assaggio. L’Itinerante 2019, Cabernet Franc in purezza affinato parte in barrique e parte in anfora, profuma di edera e spezie con tocchi erbacei e balsamici. In bocca, il sorso è ampio e solare con tannini dolci e levigati, che ne amplificano la morbidezza, fino ad un finale intenso dai ritorni balsamici.

(are)

Copyright © 2000/2022