Leclerc Briant, Aoc Champagne Extra Brut Derrière Les Clos 2018

Derrière Les Clos nasce da una parcella di soli 0,34 ettari nel Grand Cru di Mailly, nel cuore della Montagne de Reims, esposta da sud-ovest a sud e situata tra i 172 e i 177 metri di altitudine. È qui che Leclerc Briant, la prima Maison biodinamica certificata della Champagne, coltiva il Pinot Nero destinato a questa cuvée parcellare, vinificata integralmente in legno, con fermentazioni svolte in pièces secondo la visione energetica di Hervé Jestin, che privilegia micro-ossigenazione naturale, assenza di chiarifiche e il rispetto dell’integrità vibratoria del vino. L’annata 2018, equilibrata e solare, ha favorito maturazioni piene e una materia precisa, valorizzata da un affinamento di 57 mesi sui lieviti e da un dosaggio Extra Brut di 1,73 g/l. Un calice dai riflessi dorati luminosi con un profilo aromatico di sottobosco, mela matura e mandorla, e sfumature di miele e camomilla. Il sorso è denso ma sorprendentemente leggero, elementi agrumati con note di pasticceria fine tra strudel alle mele, spezie e noci pecan, e una linea salina che sostiene la progressione fino al finale, lungo e nitido, che porta con sé struttura e mineralità, tratto distintivo del terroir di Mailly. Derrière Les Clos è una delle interpretazioni più intime e materiali di Leclerc Briant: un Pinot Nero di parcella che coniuga densità ed eleganza, nato da un approccio artigianale rigoroso e profondamente legato alla biodinamica.

(Chiara Giovoni)

