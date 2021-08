L’enoturismo al tempo del Green Pass visto dalla Puglia, tre le mete al top

Le riflessioni sul presente e sul futuro di Massimiliano Apollonio, alla guida di Apollonio Vini e presidente Movimento Turismo del Vino Puglia: “le difficoltà ci sono state, ma il Green Pass poi ha aiutato, perchè tutti si sentono più sicuri. Ma per rimanere ai vertici dell’accoglienza, in Puglia come in Italia, è fondamentale investire di più in formazione e professionalizzazione delle persone, non è più possibile improvvisare: dobbiamo offrire qualità”.

