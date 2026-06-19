Leovì, Salento Igp Rosso Faraglione 2021

Generoso e intenso nei profumi dolci di ciliegia e susina, talco e rosa, e nelle note più scure, sia speziate di pepe nero e cardamomo, che balsamiche di mirto e corteccia, con un tocco affumicato e di chinotto. Un naso profondo per un sorso altrettanto profondo, materico e fresco, dai tannini vellutati e ammandorlati, che lasciano sulla lingua sensazioni di sale e di caldo che cedono poi il posto ad un lungo finale di note fruttate e floreale, agrumate e speziate, infine vegetali. Nel Faraglione 2021, Susumaniello e Primitivo si intrecciano ritmicamente dopo essere cresciuti su suolo prevalentemente argilloso in Contrada Cantamessa a Cellino San Marco ed essere stati fermentati con lunga macerazione in acciaio, maturando infine in barrique per 12 mesi. Siamo a una ventina di km a sud di Brindisi e meno di una decina dal mare. Nel 2014 la coppia Annarosa Pierri e Vincenzo Leo inizia questo progetto composto da 30 ettari di terra, di cui 10 piantati a vite e il restante a ulivi, e la tenuta di San Pietro Vernotico. Il Faraglione è il primo vino da loro prodotto, intrigati dal risultato che danno Primitivo e Susumaniello insieme, ma in vigna ci sono anche Negroamaro e Malvasia Nera, che un giorno entreranno a far parte della produzione. Un progetto piccolo che sta crescendo lentamente, con pochi ma solidi punti fermi: lo ricorda anche il nome scelto per questo vino, simbolo di silenziosa resistenza.

(ns)

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