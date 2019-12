Un piatto, per esempio. Il “Lu Trieddo“, pasta cavata a mano, con mollica di pane e peperoni cruschi. Piatto antico, che trasuda la storia di questi luoghi e la “fatica di vivere” della sua gente, il pane al posto del formaggio, ed il peperone come il tartufo dei poveri. Questo piatto rappresenta la tradizione, la povertà contadina, sfamarsi esclusivamente con materia prima autoprodotta. Immensa semplicità, ma storia profonda e partecipata. Questa è la sintesi della filosofia gastronomica del ristorante L’Incanto di Venosa, piccolo borgo del Vulture oggi conosciuto anche perché posto in un terroir enoico in ascesa, ma, soprattutto città natale di Orazio. Patron del locale Pompeo Limongiello sempre alla ricerca delle migliori materie prime del territorio ma anche di antiche tradizioni gastronomiche. Continuando con il secondo, delizioso il “Tra Capo e Collo”, maiale all’Aglianico, patata affumicata al faggio, mela e fico cotto. Non da meno il dolce, anzi la “Zuppetta”, a base di arance e frittelle al rhum.

