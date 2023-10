“L’irrigazione non è più uno strumento di forzatura della vite, va gestita meglio in disciplinare”

Lo spunto di Rosario di Lorenzo, presidente dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino. “Con il climate change diventa importante per la qualità delle uve e per la salubrità della vite. Il Testo Unico del Vino già la prevede come possibilità dove i disciplinari non lo vietano espressamente, e forse quelli che lo fanno andrebbero aggiornati per una gestione migliore”.

Copyright © 2000/2023