“L’Italia è il Paese più ricco di biodiversità in Europa. Un patrimonio da proteggere”

Tra pandemia, deforestazione, agricoltura e non solo, le riflessioni del filosofo della scienza, Telmo Pievani. “L’uomo con la sua azione è molto “disturbante”. Un terzo della biodiversità nel mondo è già andata perduta nell’era industriale, e i dati dicono che questo fenomeno è in grande accelerazione. La deforestazione per fare piantagioni è uno dei motivi principali, e il climate change è preoccupante. Ma cambiare rotta è possibile”.

Copyright © 2000/2022