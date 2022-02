“L’Italia sia primo Paese 100% bio. Perchè può farlo, e per marketing”. Così Oscar Farinetti

La “lectio magistralis” dell’imprenditore e fondatore di Eataly alla Luiss Guido Carli: “serve subito l’educazione alimentare nelle scuole. Il made in Italy agroalimentare ha fatto il record di 50 miliardi di export perchè prima faceva troppo poco. Dobbiamo arrivare a 100 miliardi. Siamo già il paese più “pulito”, in agricoltura, nelle aziende agricole, nei ristoranti. Raccontiamolo al mondo, e raddoppieremo anche i turisti che vengono in Italia”.

