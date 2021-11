“L’obiettivo dei vitigni Piwi è quello di produrre vini di grande qualità, inquinando meno”

Dal Merano Wine Festival il pensiero dell’enologo Nicola Biasi, produttore e guida delle rete di impresa “Resistenti Nicola Biasi”, che riunisce realtà come Albafiorita, Ca’ Apollonio, Colle Regina, Della Casa, Poggio Pagnan e Vin de La Neu. “La strada per affermare questi vitigni è produrre vini di altissima qualità, perchè il consumatore cerca prima di tutto quella. Ma il clima sta cambiando, e tante varietà che hanno fatto la storia del vino italiano rischiano di non essere più al passo con in tempi”.

Copyright © 2000/2021