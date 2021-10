Locanda 4 Cuochi - Verona

Esiste un'entità enogastronomica chiamata “Galassia Perbellini”, che ha avuto origine dallo straordinario talento culinario dello chef Giancarlo Perbellini. Casa Perbellini è la pietra miliare, nata nel 2014 e 2 Stelle Michelin, da cui via via sono nati dei satelliti creativi: la pasticceria X Dolce Locanda, il ristorante di pesce Al Capitan, la pizzeria Du De Cope, il gastro-bistrot Pop Up, il Tapas Bistrot per piccoli sfizi (a Verona) e 3 Locanda Perbellini distribuiti fra Milano, Agrigento e Lago di Garda. La Locanda 4 cuochi è sempre a Verona ed è stata fondata nel 2012 da 4 soci, fra cui due allievi di Giancarlo Perbellini. L'idea è di portare in tavola piatti ricercati ma informali, stagionali e provenienti dalle tradizioni gastronomiche delle diverse regioni italiane. La brigata è giovane ma preparata, e la carta dei vini ben dosata e ragionata. Il tutto nell'affascinante centro storico ad un passo dall'Arena. E se siete soli non vi annoiate: su ogni tavolo vi aspetta carta e 4 matite colorate, per dare sfogo a pensieri e creatività.

