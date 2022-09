L’Oms mette (di nuovo) l’alcol (e il vino) nel mirino: ma il proibizionismo non funziona

“C’è timore e preoccupazione, ma noi siamo d’accordo a combattere l’abuso dell’alcol, anche nel mondo del vino, non ci sono confini. Il problema è che poi le misure, pensate ed introdotte, non contrastano l’abuso, ma il consumo, con il risultato che i consumatori responsabili berranno sempre meno, e quelli irresponsabili esattamente quanto prima, dimostrando l’inefficacia di tali misure. Il vino è il settore più vulnerabile, perché non è retto da una manciata di multinazionali, ma da milioni di agricoltori”.

